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Su faturası tahsilat işlemi ve kartlı su satışı işlemi nasıl yapılır?

Su faturası tahsilat işlemi ve kartlı su satışı işlemi nasıl yapılır?

Su faturasının son günü ve acil olarak ödemeniz gerekiyorsa bankalarda uzun kuyruklar beklemenize gerek yok. Size en yakın PTT işyerine gelin, faturanızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde yatırın.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:31 - Güncelleme: 08-08-2018 10:31

PTT işyerlerinde su faturası yatırmak için gişe görevlisine abone numarasını söylemeniz yeterli oluyor. Yalnızca 30 saniye içinde işleminiz tamamlanıyor.

Eğer su sayacınız faturalı değil de kartlıysa, PTT bu konuda da size büyük bir kolaylık sağlıyor. Sayaç kartınızla PTT işyerine geliyor ve su yükletebiliyorsunuz. Bu işlem 1 dakikanızı bile almıyor.

Türkiye’nin en yaygın otomasyon ağına sahip kuruluşu PTT, ödeme işlemleriniz için de size en yakın adreste.

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