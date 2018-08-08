Su faturası tahsilat işlemi ve kartlı su satışı işlemi nasıl yapılır?

PTT işyerlerinde su faturası yatırmak için gişe görevlisine abone numarasını söylemeniz yeterli oluyor. Yalnızca 30 saniye içinde işleminiz tamamlanıyor.

Eğer su sayacınız faturalı değil de kartlıysa, PTT bu konuda da size büyük bir kolaylık sağlıyor. Sayaç kartınızla PTT işyerine geliyor ve su yükletebiliyorsunuz. Bu işlem 1 dakikanızı bile almıyor.

Türkiye’nin en yaygın otomasyon ağına sahip kuruluşu PTT, ödeme işlemleriniz için de size en yakın adreste.