Su Ayhan kimdir Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuyla olay oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuna verdiği yanıt ile olay yaratan Su Ayhan kimdir herkes merak ediyor. Olayın ardından açıklama yapan Su Ayhani yaptığı açıklamalarla da kafaları karıştırdı.

Su Ayhan kimdir Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuyla olay oldu

Türkiye günlerdir bu kadını konuşuyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu Su Ayhan'ın Çin Seddi sorusuna veremediği yanıt ve ardından iki jokerini kullanması, Su Ayhan'ın sosyal medya da rezil olmasına yol açtı.

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Su Ayhan kimdir Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuyla olay oldu

Önce seyirci jokerini ardından telefon jokerini kullanan genç kadının rezilliği sosyal medyanın diline düştü bir kere. Ancak ortada bazı iddialar var ki, olay hiç gördüğümüz gibi gibi olmayabilir. Nasıl mı? Su Ayhan reklam yapıyor olabilir.

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Su Ayhan kimdir Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuyla olay oldu

İddialar Su Ayhan'ın, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında verdiği cevabın bilinçli olduğu ve tamamen reklam yapma amacında olduğu söyleniyor. Su Ayhan paylaştığı video ise bunu destekler nitelikteydi.

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Su Ayhan kimdir Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuyla olay oldu

NELER OLMUŞTU; Kim Milyoner Olmak İster programı ilginç yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Programa bu kez 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı damga vurdu. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Habibe Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti.

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