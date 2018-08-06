Su Ayhan kimdir Kim Milyoner Olmak İster'de Çin Seddi sorusuyla olay oldu

Türkiye günlerdir bu kadını konuşuyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu Su Ayhan'ın Çin Seddi sorusuna veremediği yanıt ve ardından iki jokerini kullanması, Su Ayhan'ın sosyal medya da rezil olmasına yol açtı.
Önce seyirci jokerini ardından telefon jokerini kullanan genç kadının rezilliği sosyal medyanın diline düştü bir kere. Ancak ortada bazı iddialar var ki, olay hiç gördüğümüz gibi gibi olmayabilir. Nasıl mı? Su Ayhan reklam yapıyor olabilir.
İddialar Su Ayhan'ın, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında verdiği cevabın bilinçli olduğu ve tamamen reklam yapma amacında olduğu söyleniyor. Su Ayhan paylaştığı video ise bunu destekler nitelikteydi.
NELER OLMUŞTU; Kim Milyoner Olmak İster programı ilginç yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Programa bu kez 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı damga vurdu. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Habibe Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti.
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