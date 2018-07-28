Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

Yeşilcam'ın yabancı güzellerinden biri olan Eva Bender Kartal Tibet'in başrol oynadığı Tarkan filmiyle Yeşilçam'da yıldızı parlaşmıştı. Striptizci olarak geldiği Türkiye'de sinema oyuncusu olan Bender'in hayatının sonu çok hazin bitti.

Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

Eva Bender ismi pek tanıdık gelmese de aslında onu çok yakından tanıyoruz. Bir zamanlar Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı Tarkan filminde Ursula karakterine hayat veren İsveç kökenli Eva Bender'in dramatik bir hayat hikayesi var. 1944 yılında İsveç'te dünyaya gelen Bender, orada spor öğretmenliği yaptı.

19
Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonda da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti. Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" gibi düzeyli bir filmde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.
Ama çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.

29
Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandılar. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.

39
Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

Bender bu olayın ardından İsveç'e döndü. Ama eski günlerine dönemedi. Veda mektubuna, "Beni kimse anlamıyor..." yazdı ve 43 yaşında hayata veda etti.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro