Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

Eva Bender ismi pek tanıdık gelmese de aslında onu çok yakından tanıyoruz. Bir zamanlar Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı Tarkan filminde Ursula karakterine hayat veren İsveç kökenli Eva Bender'in dramatik bir hayat hikayesi var. 1944 yılında İsveç'te dünyaya gelen Bender, orada spor öğretmenliği yaptı.
Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonda da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti. Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" gibi düzeyli bir filmde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.
Ama çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.
6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandılar. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.
Bender bu olayın ardından İsveç'e döndü. Ama eski günlerine dönemedi. Veda mektubuna, "Beni kimse anlamıyor..." yazdı ve 43 yaşında hayata veda etti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER