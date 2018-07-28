Striptizci olarak geldi Tarkan filmiyle Yeşilçam'ın yıldızı oldu ancak...

Yeşilcam'ın yabancı güzellerinden biri olan Eva Bender Kartal Tibet'in başrol oynadığı Tarkan filmiyle Yeşilçam'da yıldızı parlaşmıştı. Striptizci olarak geldiği Türkiye'de sinema oyuncusu olan Bender'in hayatının sonu çok hazin bitti.

Eva Bender ismi pek tanıdık gelmese de aslında onu çok yakından tanıyoruz. Bir zamanlar Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı Tarkan filminde Ursula karakterine hayat veren İsveç kökenli Eva Bender'in dramatik bir hayat hikayesi var. 1944 yılında İsveç'te dünyaya gelen Bender, orada spor öğretmenliği yaptı. Twitter

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Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonda da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti. Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" gibi düzeyli bir filmde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.

Ama çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi. Twitter

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6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandılar. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.

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