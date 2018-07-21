Stresi azaltan, enerji veren besinler

Yediğimiz besinlerin bünyemizde çeşitli etkiler yarattığını biliyoruz. Bazı gıdalar kan şekerinizi düzenler, stresimizi dengeler. Peki daha stresli olduğumuz zamanlarda ne yememiz gerektiğini biliyor muyuz? İşte stresimizi azaltan yiyecekler.

Vücutta serotonin seviyesi düştükçe depresyon, yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik gibi hoş olmayan duygular açığa çıkabilir. Balık, yağlı tohumlar, keten tohumu, zeytinyağı, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kakao, kabak çekirdeği, tam tahıl ürünleri, yulaf, hindi, muz, avokado, ıspanak, melisa, sarı kantaron, ıhlamur, papatya ve kuşburnu çayı stresinizi azaltarak sizi mutlu etmektedir.

Kaynak: cevapla.tv