Stres Çarkı tehlikeli ürünler listesine girdi

Avrupa Birliği, bir zamanların en saçma eğlence aracı olan 'stres çarkı' adlı oyuncağı tehlikeli ürünler listesine aldı.

Avrupa Birliği, bir zamanların en saçma eğlence aracı olan 'stres çarkı' adlı oyuncağı tehlikeli ürünler listesine aldı. AB Hızlı Uyarı Sistemi tarafından yayınlanan 'Gıda Dışı Tehlikeli Ürünler için Uyarı Sistemi: 2017' adlı raporda, özellikle içerisinde küçük piller yer alan ışıklı stres çarklarının çocuk sağlığına zararları olduğu bildirildi. Gerekçe olarak ise, stres çarklarında yatay olarak bulunan pillerin yutulması durumunda oluşabilecek olası yemek borusu ve bağırsak yanmaları öne sürüldü. Kolayca söküp takılabilen stres çarklarının küçük parçaları da benzer riskler taşıyor. Twitter

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Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilen raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı." şeklinde bir açıklama yapılarak, stres çarklarına resmen savaş açılmış oldu. Avrupa Birliği'nin 'Hızlı Uyarı Sistemi' adı verilen sistemi aracılığıyla 2017 yılında toplam 2.201 ürün için uyarı yapıldı. Bu ürünlerden en fazla uyarı alanlar ise, oyuncaklar, motorlu araçlar, tekstil ürünleri, elektrikli cihazlar ve çocuk bakım ürünleri. Twitter

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Stres çarklarının modası geçmiş olsa da Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu bu karar oldukça ses getirecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Stres çarkları çocuklara raporda belirtildiği gibi ciddi zararlar verebilir mi? Ülkemizde de böyle bir yasak getirilmeli mi? Twitter

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