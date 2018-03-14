  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

STK'lardan Erdoğan'ın açıklamalarına destek

STK'lardan Erdoğan'ın açıklamalarına destek

İstanbul'da aralarında ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti ve TÜGVA'nın da olduğu çeşitli STK'lar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili açıklamalarına ortak destek açıklaması yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-03-2018 19:05 - Güncelleme: 14-03-2018 19:05

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca yayımlanan ortak açıklamada, "İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat'ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır." denildi.

Açıklamada, son günlerde Türkiye'de kadın ve çocukların ağır bir saldırı altında olduğuna yönelik haberler üzerinden siyasi ve dini zafiyet algısı oluşturmaya yönelik bir toplum mühendisliği faaliyetinin yürütüldüğüne şahit olunduğu belirtildi.

İslam’ın gerek hükümleri, gerekse kusur sahibi müminler üzerinden "tenkit ve tahfif edilmesi meselesinin" yeni bir durum olmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu haksız ve maksatlı tutum son zamanlarda sistematik şekilde artmıştır. Faillerinin meçhul olmadığı bu ahlaksızca algı, elbette ki İslam dininin mükemmelliğine bir halel getiremeyecektir. Her bir ayeti ve sahih her sünneti hayat rehberi olan bir dine mensup olan Müslümanlar da anlayışları ve yaşayışlarıyla söz konusu algıya meydan vermemelidir. İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat’ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır. İslâm’ın herhangi bir anlayışının tahrif edilmesinin ve halk nazarında yara almasının engellenmesi; kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinin öncelikli görevidir. Yine halkın teveccühüne mazhar olmuş sağduyu sahibi alimlerimiz ve kanaat önderlerimiz de dinimiz hakkında oluşturulmaya çalışılan bu maksatlı algıyı ortadan kaldıracak şekilde İslam'ı, Kuran ve sahih hadisler eşliğinde asrın idrakine sunmalıdır."

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinilen açıklamada, "Ülke olarak önemli badirelerden geçtiğimiz ve Mehmetçiğimizin Afrin’de cesurca mücadele verdiği bir dönemde; bizler milli birliğimizi muhafaza ve manevi değerlerimizi ihya edecek nesiller yetiştirmeyi kendisine gaye edinen sivil toplum kuruluşları olarak, sorumluluk sahibi bütün kişi, kurum ve çevreleri aklıselim etrafında toplanmaya, uyanık olmaya ve kardeşliğimizi muhafaza etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya Ensar Vakfı, ÖNDER, KADEM, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, TİMAV, MEHİR Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA imza koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN STK'lardan Erdoğan'ın açıklamalarına destek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • berrak yucetan 14 Mart 2018 20:02 Dagda pkk yi sehirlerde ise bu pisliklerin yandaslari dkp bog dhkpc yi yok edecegiz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro