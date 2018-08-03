'Steve Jobs şeytanın tekiydi' Kızından skandal açıklamalar

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple'ın kurucu Steve Jobs'ın ölümün üzerinden 7 yıl geçti. Ancak Jobs'un hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Steve Jobs'ın kızı, Lisa Brennan Jobs, babasıyla olan zorlu ilişkisini anlattığı “Small Fray” isimli bir kitap yazdı. Kitapta yer alan detaylar ise, bildiğimizden daha farklı bir Steve Jobs profili çiziyor.

“Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum, o bu dünyanın bir parçasıydı ve benim ışığa yakınlaşmamı kolaylaştırıyordu” diyen Brennan Jobs, babasının kendisinden yıllarca sakladığı bazı sırları sonradan öğrendiğini söyledi.

Bir ressam olan annesi Chrisann Brennan ile babasının birlikteliğinin evlilik dışı olduğu için, Jobs’un kendisini ve annesini kolaylıkla reddedebildiğini aktaran Brennan Jobs sözlerine şöyle devam etti:



“Elbette ikisinin de mutlu olduğu zamanlar vardı. Annem bana hamileyken, ikisi bir isim kitapçığı alıp, bir parktaki banka oturdular. Sayfalarını karıştırdıklarında akıllarındaki ismi bir türlü bulamadılar. O sırada annem Lisa adını önerdi ve babam bunu kabul etti.”



