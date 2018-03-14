Stephen Hawking'in ilginç yaşamı yıllar sonra Allah var demişti

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi ve bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülen Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Stephen Hawking kimdir? İşte Stephen Hawking'in iş hayatı, ailesi ve ilginç yaşamı...

Stephen Hawking'in ilginç yaşamı yıllar sonra Allah var demişti

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hawking'in Cambridge'deki evinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdiği bildirildi. Hawking geçen yıl İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini, birikimini halen yansıtabildiği için kendisini şanslı hissettiğini dile getirmişti.

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Stephen Hawking'in ilginç yaşamı yıllar sonra Allah var demişti

21 yaşındayken motor-nöron hastalığı teşhisi konulduğunu ve iki ya da üç yıl içinde hayatını kaybedeceğinin söylendiğini belirten Hawking, bundan 54 yıl sonra daha güçsüz ve tekerlekli sandalyede olsa da hala çalıştığını ve bilimsel makaleler ortaya koyduğunu anlatmıştı. Çalışmalarını ailesi ve arkadaşlarından yardımlar alarak birçok zorlukla yaptığına değinen Hawking, hayalinin motor-nöron hastalığını tamamen iyileştirecek bir tedavi veya en azından bir gelişme yaşanması olduğunu ifade etmişti.

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Stephen Hawking'in ilginç yaşamı yıllar sonra Allah var demişti

Ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden geriye düşünceleri ve konuşmaları kaldı. Stephen Hawking, kuantum fiziği, kara delikler ve ölümsüzlük gibi konuların üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yapıyordu.

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Stephen Hawking'in ilginç yaşamı yıllar sonra Allah var demişti

ALLAH'IN VARLIĞINI KABUL ETMİŞTİ: Yazıları sese dönüştüren bir bilgisayar yardımıyla konuşan ve yıllarca Allah'ın varlığını inkar eden açıklamaları ile ateistler arasında öne çıkan ünlü Fizikçi Stephen Hawking, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda Allah'ın varlığını kabul etmişti.

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