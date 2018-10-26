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Start-stop araçlara ceza kesilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı

Start-stop araçlara ceza kesilecek mi? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı

Son dönemlerde sıkça artan, havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde, kavşaklarda ve kırmızı ışıkta start-stop özelliğini kullandığı gerekçesiyle bazı araçlara ceza kesildiğine yönelik haberler geliyordu. Bu konuya dair emniyet resmi bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 09:54 - Güncelleme: 26-10-2018 09:54

29 Eylül'de Bodrum'da ilerleyen bir araca start-stop özelliği kullandığı gerekçesiyle ceza kesildiği iddiası gündeme oturmuştu. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün start-stop özelliği olan araçlara ceza kesilmesi hakkında yaptığı açıklama.

YALANLAMA GELDİ
Yapılan açıklamada "29 Eylül'de Muğla ili Bodrum ilçesinde kavşakta aracının motorunu durdurarak bırakıp giden araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 57/1-E maddesindeki 'Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya aracın motorunu durdurmak' hükmünde belirtilen ihlalden dolayı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, bu durumun yaklaşık bir ay sonra Ankara ili Pursaklar ilçesinde olmuş gibi aracın start-stop özelliğinden kaynaklı duraklaması sebebiyle ceza yazıldığı şeklinde basına yansıtıldığı tespit edilmiştir. Trafik denetimlerinde, 'start-stop' özellikli araçlara bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Araçta start-stop özelliği yokmuş
Yapılan açıklamada trafik denetimleri ve kuralları kapsamında bu tür bir uygulama bulunmadığına değinen Emniyet Genel Müdürlüğü, habere konu olan aracın 2010 model olduğundan zaten bu tür bir özelliğe sahip olmadığından söz etti. Ayrıca vatandaşların devlete ve kurumlara yönelik güvenini sarsabilecek bu tür haberlere de itibar edilmemesi vurgulandı.

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