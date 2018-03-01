Star'ın Börü dizisine damga vuran FETÖ P.çleri sahnesi

Ekranlardaki bordo bereli dizileri iş yapınca Star TV de Börü ismi ile yeni bir diziyi sahaya sürdü. Reytinlere 6. sıradan giriş yapan Börü ilk bölümündeki politik göndermeleri ile öne çıktı. Dün akşam Star TV'de birinci bölümüyle ekrana gelen Börü dizisinde, FETÖ kumpasları sahneleri ve Atatürk vurguları dikkat çekti.

Dizi, önceki akşam sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. 50 binden fazla tweetin atıldığı görülürken, TT listesinde de birinci sıraya yerleşti. AB ve Total reytingleri de çıkan Börü ilk 5'e giremedi ancak 6. oldu.

FETÖ kumpasıyla yargılanan askerin mahkemesi sırasında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları duyuldu. Ayrıca başka bir sahnede ise, "Fethullah'ın p.çleri sizi hedef alacak" ifadesi yer aldı. İşte o sahneler: