Starbucks plastiği yasakladı!

Starbucks yaptığı açıklamada, dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyurdu.
İLK OLARAK ABD'DE UYGULANACAK
Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Starbucks CEO'su Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.
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