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Starbucks plastiği yasakladı!

Starbucks plastiği yasakladı!

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 2020 yılına kadar şubelerinde plastik pipet kullanımınI sonlandıracağını açıkladı. Starbucks, kararı 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 09:24 - Güncelleme: 10-07-2018 09:24

Starbucks yaptığı açıklamada, dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyurdu. 

İLK OLARAK ABD'DE UYGULANACAK
Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A. Kar 10 Temmuz 2018 10:12 Her tarafı plastik, pipetleri yasaklayıp hava atacaklar. Plastik bardaklar ne olacak.

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