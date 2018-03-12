Star TV'nin Söz dizisi pes dedirtti inanılmaz ama gerçekten yaptılar

Fenomen Türk dizilerinde fark edemediğimiz çekim hataları akıllara zarar. Pazartesi akşamlarının fenomen dizilerinden Star Tv yapımı Söz'deki çekim hataları 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor. İşte Star TV'nin Söz dizisinin çekim hataları.

Star TV'nin Söz dizisi pes dedirtti inanılmaz ama gerçekten yaptılar

2017-2018 sezonunda başlayan, Star TV'nin Söz dizisi adından bolca söz ettiren bir dizi. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz, pazartesi akşamlarının iddialı yapımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ama istedikleri kadar sevilsin, sosyal medya kullanıcıları bu dizilerin hatalarını kabul etmiyor anında sosyal medyada patlatıyor. Söz dizisi de çekim hataları fark edilen ve sosyal medyada çok konuşulanlarda. Önce bu hata ile başlayalım. Görüntülü görüşme sahnesinde kendimizi gösteren ekran olur. Bu görüntülü görüşmede ise yok. Yani tamamen montaj hatası. Bitti mi bitmedi. İşte Söz dizisinden inanılmaz çekim hataları.

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Star TV'nin Söz dizisi pes dedirtti inanılmaz ama gerçekten yaptılar

Söz gibi başarılı bir dizide bu hata gerçekten kabul edilebilir gibi değil, bu hata nasıl yapılır. Söz dizisinin 1.bölümünde yer alan bu sahnede aynadan kameralar alelade bir şekilde görülüyor. Farketmemek imkansız.

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Star TV'nin Söz dizisi pes dedirtti inanılmaz ama gerçekten yaptılar

Yinr bir set patlaması... Set ekibi kadaraja işte böyle giriyor.

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Star TV'nin Söz dizisi pes dedirtti inanılmaz ama gerçekten yaptılar

Söz dizisinde Yavuz'un sudan çıktığı bu sahneye hatırlıyorsunuzdur. Basit bir mantık yürütürsek bir insan sudan çıktığında ıslak olur.

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