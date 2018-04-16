Star TV'nin Söz dizisi final mi yapıyor işte verilen son karar!

İki sezondur Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Söz dizisi büyük beğeni toplayarak yayın hayatına devam ederken, gelecek sezonda ekranlarda olup olmayacağını izleyici merak ediyordu. Söz dizisi gelecek sezon ekranlarda olacak mı yoksa Söz dizisi final mi yapacak? İşte cevabı.
Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’ın başrolünde yer aldığı Söz dizisi, Pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor. 3 Nisan 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Söz dizisi, 12. bölümünde sezon finali yaparak yaz aylarında ekrana gelmemişti. 13. bölümüyle Eylül ayından itibaren izleyici ile 2. sezonunda buluşan Söz, çok başarılı bir çıkışa imzasını attı.
İlk sezonunda beğenilen dizi için 2. sezon çok önemliydi. Dizinin sıkı takipçileri sayesinde reytingler hiç düşmedi. Söz, çok başarılı bir 2. sezon geçirmekte… Dizinin 3. sezonda da devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Star TV, dizi hakkında kararını verdi ve 3. sezonda da devam edeceği öğrenildi.
Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, kadrosunda Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Nihat Altınkaya, Eren Vurdum gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonda da devam edecek olması önemli bir gelişme.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER