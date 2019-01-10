Star TV'nin skandal 'Atatürk' sansürü ortalığı ayağa kaldırdı

Senaryosunu Emrah ve Murat Kaman’ın yazdığı, Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman, Nejat Uygur ve Necip Memili gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı 2016 yılında vizyona giren Kaçma Birader adlı komedi filmi önceki gün Star TV'de yayınlandı. Filmi daha önce izleyen sinema severler, bazı sahnelerin kesildiğini fark edince ortalık karıştı.
Yozgat’tan İstanbul’a gelen bir ailenin İstanbul'da yaşadığı maceraları konu alan filmdeki karakol sahnesi kesildi. Kesilen sahnenin repliklerinin Atatürk ile ilgili olması ise kanalın adeta linç edilmesine sebep oldu. Karakol sahnesinde İstanbul'a gelen aile çocuklarını aramak için komiserle görüşür, ancak komiser 24 saat geçmeden işlem yapamayacağını söyler. Bunun üzerine Emrah Kaman'ın canlandırdığı karakter, Ankara'ya telefon açar.
ATATÜRK ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR: Telefon görüşmesinde Atatürk ile konuşmak isteyen ve o arada birkaç cümle ifade eden Emrah Kaman'ın söylediği sözler Star TV'de makaslandı. Makaslanan kısımda, “Anıtkabir mi? Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor” sözlerinin kesilmesi izleyiciyi adeta çılgına çevirdi.
Sahnede herhangi bir küfür veya hakarete yer verilmemesine karşın Atatürk ile ilgili sözlerin sansürlenmesi dikkat çekerken, bu olay sosyal medyada adeta gündeme oturdu.
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