Star TV'nin o dizisine dava! Böylesi daha önce görülmedi

Star Tv ekranların yayınlanan ve bir dönem fırtınalar estiren o diziye dava açıldı. Dizide yer alan çocuk oyunculardan birinin babasının, çocuğun dizide rol aldığını ekrandan öğrenmesiyle patlak veren olayda son kararı Asliye Ceza Mahkemesi verecek.

Anne Atılgan, çocuğunu özel bir oyunculuk ajansına yazdırdı. 7 yaşındaki A. Atılgan, "Anne" isimli dizide oyunculuk yapmaya başladı. Birkaç bölümde ufak roller alan A., diziyi takip eden babası tarafından fark edildi.

BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU; Boşanmak üzere olduğu eşini arayarak durumu soran Mehmet Atılgan, ardından savcılığa başvurdu. Eşinin kendisinden habersiz çocuğu üzerinden para kazandığını ileri süren baba, program yetkilileri ve eşinden şikâyetçi oldu.