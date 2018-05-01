Star TV'nin o dizisi gelecek sezon yok şoke eden karar!

Tüm kanallardan final, yayından kaldırma haberleri ele geçiyor ancak Star TV en sessiz olanları. Öyle ki finallerin arasında oldukça geri planda kaldı. Ancak Star TV'nin aldığı iddie edilen bu karar ağızları açık bırakabilir. Star TV'nin çok sevilen ve izlenen bir dizisi gelecek sezon ekranlarda olmayacak. Peki bu dizi hangisi?