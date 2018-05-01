Star TV'nin o dizisi gelecek sezon yok şoke eden karar!

Tüm kanallardan final, yayından kaldırma haberleri ele geçiyor ancak Star TV en sessiz olanları. Öyle ki finallerin arasında oldukça geri planda kaldı. Ancak Star TV'nin aldığı iddie edilen bu karar ağızları açık bırakabilir. Star TV'nin çok sevilen ve izlenen bir dizisi gelecek sezon ekranlarda olmayacak. Peki bu dizi hangisi?
İSTANBULLU GELİN ASKIDA; sevilen dizi İstanbullu Gelin'in bu sezon sonunda final yapacağını dair iddialar ortalıkta kol geziyor. Özellikle Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun diziden çıkmasının ardından final iddiaları daha çok güçlendi.
UFAK TEFEK CİNAYETLER SENEYE YOK; işte büyük bomba! Star tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Ufak Tefek Cinayetler'in gelecek sezonda ekranlarda olmayacağı iddia edildi.
Ay Yapım ile 2. Sezon için bir anlaşma yapılmayacağı ve bu yüzden Ufak Tefek Cinayetler'in Star TV ekranlarından çekileceği iddia edildi.
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