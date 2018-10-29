Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Yeni sezon dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve her bölüm izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran İstanbullu Gelin dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Geçtiğimiz sezon sunucu ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli'yi kadrosuna katmasıyla şok etkisi yaratan diziye gelecek bölümlerde Yeşim Salkım dahil olacak.
Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizi, cuma günü yayınlanan bölümlerinde reytinglerde kendisine üst sıralarda yer bulmayı başarıyor. Deniz Akçay'ın yazdığı, Zeynep Günay Tan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Özcan Deniz, İpek Bilgin, Tamer Levent, Aslı Enver gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
Dizinin 60. bölümünde karşımıza çıkmasını beklediğimiz Yeşim Salkım, sürpriz bir karaktere hayat verecek.
YEŞİM SALKIM KİMDİR?
12 Nisan 1968 yılında dünyaya gelen Yeşim Salkım, Arnavut kökenlidir. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.
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