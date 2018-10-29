Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı Star TV'de yayınlanan ve cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, İstanbullu Gelin dizisinde rol almaya başlayacak.

Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Yeni sezon dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve her bölüm izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran İstanbullu Gelin dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Geçtiğimiz sezon sunucu ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli'yi kadrosuna katmasıyla şok etkisi yaratan diziye gelecek bölümlerde Yeşim Salkım dahil olacak.

118
Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizi, cuma günü yayınlanan bölümlerinde reytinglerde kendisine üst sıralarda yer bulmayı başarıyor. Deniz Akçay'ın yazdığı, Zeynep Günay Tan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Özcan Deniz, İpek Bilgin, Tamer Levent, Aslı Enver gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

218
Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Dizinin 60. bölümünde karşımıza çıkmasını beklediğimiz Yeşim Salkım, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

318
Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

YEŞİM SALKIM KİMDİR?
12 Nisan 1968 yılında dünyaya gelen Yeşim Salkım, Arnavut kökenlidir. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro