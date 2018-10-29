Star TV'nin İstanbullu Gelin dizisine sürpriz transfer! Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu

Yeni sezon dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve her bölüm izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran İstanbullu Gelin dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Geçtiğimiz sezon sunucu ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli'yi kadrosuna katmasıyla şok etkisi yaratan diziye gelecek bölümlerde Yeşim Salkım dahil olacak.