Star TV'nin iddialı dizisi Börü'den şok haber! Fişi çekildi

Star TV kanalının büyük umutlarla yayına aldığı Börü dizisi final yapıyor. Çarşamba günü 6. bölüm ile final yapacak olan Börü dizisinin son fragmanındaki 15 Temmuz detayı büyük merak uyandırdı. Dizinin son bölümü ise beyaz perdede gösterime girecek.

Star TV'nin iddialı dizisi Börü'den şok haber! Fişi çekildi

Star TV'nin güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken mini dizisi Börü, final kararı aldı. Türk televizyonunun son dönemlerdeki en kaliteli dizilerinden biri olan Börü, 6 bölümlük serüveninin televizyon için sonuna geldi. STAR TV ekranlarında Çarşamba günü son bölümü yayınlanacak olan dizide 15 Temmuz darbe girişiminin konu alınacağı yayınlanan fragmanla ortaya çıktı.

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Star TV'nin iddialı dizisi Börü'den şok haber! Fişi çekildi

İzleyicinin Dağ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul ve Mesut Akusta bulunuyor. Star TV'nin iddialı yapımı Börü, birer saatlik 5 bölümü her çarşamba Star TV'de yayımlanacak. 6. bölüm yani son bölüm ise sinemalarda yayımlanacak.

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Star TV'nin iddialı dizisi Börü'den şok haber! Fişi çekildi

BÖRÜ NEDİR? Dizinin yayınlanan ilk ön izlemesinde Börü'nün anlamı da açıklandı: "Aklına gelen soruyu biliyorum, neden Börü? Orta Asya mitolojisinde Türklerin koyduğu bir ad. Sürüyü koruyan ama sürüden sonsuza kadar uzakta durması gereken kurt.

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Star TV'nin iddialı dizisi Börü'den şok haber! Fişi çekildi

Biz toplumun iyiliği için kendini tüketenleriz. Kahraman değiliz, çoğumuz huzursuz, mutsuz, yapayalnız... Yalnızca amacımız kutsal. Gecenin karanlığında sürü zayıf düştüğü an onları parçalamak isteyen canavarları durdurmak!

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