Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

Yeni sezon öncesi kanallardan birer birer bombalar gelmeye başladı bile. İlk bomba Star Tv ekranlarından geldi. Kanalın en çok izlenen dizilerinden biri olan yapımın, başrol oyuncuları diziden ayrıldı. Kimsenin beklemediği bu hamle sonrası neler olacağı merak ediliyor.
Önce iddia olarak ortaya atılan konunun gerçekliği, Mesut Yar'ın köşesinde yer vermesinin ardından kesinleşti. Star TV'de başrollerin bıraktığı o dizi hangisi ve akıbeti ne olacak? İşte detaylar.
İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'Gelelim tatilde susmayan telefonların taşıdığı ilginç bilgilere. İlki geçen sezonun en çok konuşulan işlerinden “Adını Sen Koy” (Star TV) dizisiyle ilgili... İddialar karışıktı. Ama netleşen şeyler oldu. Mesela dizinin ana karakteri Zehra’yı canlandıran Hazal Subaşı geçtiğimiz ay itibarıyla projeden ayrıldı. Karar bizzat Hazal tarafından alınmıştı. Nedenini yazıp kimseyi rencide etmek istemem, bu bir...
Asıl kıyamet geçtiğimiz hafta Ömer karakterine hayat veren Erkan Meriç’in yeni sezon için oturduğu pazarlık masasında koptu. Zehra olmadan yeni bir Ömer profili yaratılacaktı. Bu ilk sıkıntı oldu, ikincisi de aşırı yorgunluk ve elbette ki iş yükünün karşılığı...
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