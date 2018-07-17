Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'Gelelim tatilde susmayan telefonların taşıdığı ilginç bilgilere. İlki geçen sezonun en çok konuşulan işlerinden “Adını Sen Koy” (Star TV) dizisiyle ilgili... İddialar karışıktı. Ama netleşen şeyler oldu. Mesela dizinin ana karakteri Zehra’yı canlandıran Hazal Subaşı geçtiğimiz ay itibarıyla projeden ayrıldı. Karar bizzat Hazal tarafından alınmıştı. Nedenini yazıp kimseyi rencide etmek istemem, bu bir...

