Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

Yeni sezon öncesi kanallardan birer birer bombalar gelmeye başladı bile. İlk bomba Star Tv ekranlarından geldi. Kanalın en çok izlenen dizilerinden biri olan yapımın, başrol oyuncuları diziden ayrıldı. Kimsenin beklemediği bu hamle sonrası neler olacağı merak ediliyor.

Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

Yeni sezon öncesi kanallardan birer birer bombalar gelmeye başladı bile. İlk bomba Star Tv ekranlarından geldi. Kanalın en çok izlenen dizilerinden biri olan yapımın, başrol oyuncuları diziden ayrıldı. Kimsenin beklemediği bu hamle sonrası neler olacağı merak ediliyor.

110
Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

Önce iddia olarak ortaya atılan konunun gerçekliği, Mesut Yar'ın köşesinde yer vermesinin ardından kesinleşti. Star TV'de başrollerin bıraktığı o dizi hangisi ve akıbeti ne olacak? İşte detaylar.

210
Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'Gelelim tatilde susmayan telefonların taşıdığı ilginç bilgilere. İlki geçen sezonun en çok konuşulan işlerinden “Adını Sen Koy” (Star TV) dizisiyle ilgili... İddialar karışıktı. Ama netleşen şeyler oldu. Mesela dizinin ana karakteri Zehra’yı canlandıran Hazal Subaşı geçtiğimiz ay itibarıyla projeden ayrıldı. Karar bizzat Hazal tarafından alınmıştı. Nedenini yazıp kimseyi rencide etmek istemem, bu bir...

310
Star TV'nin dizisinde olay! Başroller diziyi bıraktı final mi yapacak

Asıl kıyamet geçtiğimiz hafta Ömer karakterine hayat veren Erkan Meriç’in yeni sezon için oturduğu pazarlık masasında koptu. Zehra olmadan yeni bir Ömer profili yaratılacaktı. Bu ilk sıkıntı oldu, ikincisi de aşırı yorgunluk ve elbette ki iş yükünün karşılığı...

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro