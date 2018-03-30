Star TV'nin çok sevilen dizisi final yapacak şoke olacaksınız

Star TV ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen, reyting sonuçlarından zirvelerden düşmeyen o dizi final mi yapacak? Eğer final yaparsa, izleyici bu duruma şoke olacak? Peki Star TV'nin final yapabilme ihtimali olan o dizisi hangisi?

Star TV'nin çok sevilen dizisi final yapacak şoke olacaksınız

Star TV ekranlarında az ama öz dizi var... Ufak Tefek Cinayetler, Börü, İstanbullu Gelin, Jet Sosyete, Avlu... Bu diziler aynı zamanda en çok konuşulan diziler arasında yer alıyorlar. Hal böyle olunca Star Tv, yılın en karlı çıkan kanalı oldu. Ancak herkesi şoke edecek bir haber gelebilir.

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Star TV'nin çok sevilen dizisi final yapacak şoke olacaksınız

STAR TV'nin o dizisi final mi yapıyor? Bu habere herkes şok olacak. Çünkü dizideki uyumsuzluk, dizinin sürekli tekrar etmesi dizinin sonunu getirebilir. İzleyici artık bu durumdan yıldı ve sosyal medyada ağır eleştiriler yapmaya başladı bile.

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Star TV'nin çok sevilen dizisi final yapacak şoke olacaksınız

Peki Star TV'nin hangi dizisi final yapacak? Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız...

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Star TV'nin çok sevilen dizisi final yapacak şoke olacaksınız

İSTANBULLU GELİN BU SEZON SONU BİTECEK Mİ; Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver’in rol aldığı aldığı İstanbullu Gelin dizisi fazlasıyla ilgi gördü. Genelde Özcan Deniz’in rol aldığı diziler çok beğenilir ve uzun süre devam eder. Ancak dizinin beğenilmeyen durumları var. Örneğin; Özcan Deniz ve Aslı Enver’in arasında ki yaş farkından dolayı çiftin uyumunun beğenilmemesi. Özcan Deniz’in kardeşi gibi duran oyuncu ile çift olarak yakışmadıkları herkes tarafından yapılan eleştiriler arasında.

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