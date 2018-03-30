Star TV'nin çok sevilen dizisi final yapacak şoke olacaksınız

Star TV ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen, reyting sonuçlarından zirvelerden düşmeyen o dizi final mi yapacak? Eğer final yaparsa, izleyici bu duruma şoke olacak? Peki Star TV'nin final yapabilme ihtimali olan o dizisi hangisi?

Star TV ekranlarında az ama öz dizi var... Ufak Tefek Cinayetler, Börü, İstanbullu Gelin, Jet Sosyete, Avlu... Bu diziler aynı zamanda en çok konuşulan diziler arasında yer alıyorlar. Hal böyle olunca Star Tv, yılın en karlı çıkan kanalı oldu. Ancak herkesi şoke edecek bir haber gelebilir. Twitter

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STAR TV'nin o dizisi final mi yapıyor? Bu habere herkes şok olacak. Çünkü dizideki uyumsuzluk, dizinin sürekli tekrar etmesi dizinin sonunu getirebilir. İzleyici artık bu durumdan yıldı ve sosyal medyada ağır eleştiriler yapmaya başladı bile. Twitter

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Peki Star TV'nin hangi dizisi final yapacak? Duyduğunuzda çok şaşıracaksınız... Twitter

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