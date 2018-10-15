Star Tv'nin Avlu dizisinde şok ayrılık! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Star Tv'nin reytinglerde üst sıraları zorlayan dizisi Avlu, yeni sezona bomba bir başlangıç yapmıştı. Sezona kadrosuna yeni isimleri de ekleyerek başlayan dizide şok bir ayrılık meydana gelecek. Avlu'nun Jale'si Şeyla Halis diziye veda edecek.

Star Tv'nin Avlu dizisinde şok ayrılık! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği ve her Perşembe Star Tv'de yayınlanan Avlu dizisinin son bölümü yine nefesleri kesmişti. Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide yeni sezonun ilk ayrılık haberi geldi. Jale karakterini canlandıran ve dizide iyi niyetiyle tanınan Şeyla Halis, diziye veda etmeye hazırlanıyor. Halis, 17. bölümde diziye veda edecek.

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Star Tv'nin Avlu dizisinde şok ayrılık! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

YENİ SEZON TEPKİ ÇEKMİŞTİ! Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk gibi güçlü kadrosuyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan dizinin yeni sezonu bomba gibi başlamıştı. Nursel Köse'nin sezon finalindeki bıçaklanma sahnesinin ardından diziye veda etmemesi tepkileri toplasa da reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor.

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Star Tv'nin Avlu dizisinde şok ayrılık! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

ŞEYLA HALİS KİMDİR? Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, 13 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı.

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Star Tv'nin Avlu dizisinde şok ayrılık! Sevilen oyuncu diziye veda ediyor

Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı.

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