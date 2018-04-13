Star TV'nin Avlu dizisi ters köşe yaptı şoke eden sonuç!

Star TV’nin yeni mihenk taşı olmaya aday dizisi Avlu her hafya yaptığı süprizlere 12 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 3. son bölüm ile devam etti. Avlu dizisinin yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Avlu’nun son bölümünde, cezaevi müdürü Nihal’i öldürmekle suçlanan Deniz mahkemeye çıktı.
Televizyon Gazetesi'nin derlediği habere göre; Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Ece’nin rol aldığı Avlu dizisinin son bölümünde; isyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştu.
Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Suçsuzluğunu ispatlayamayan Deniz hakkında mahkemede savcı tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. İşlemediği bir suç yüzünden cezaevine giren Deniz, bir de kendisine kurulan kumpas sonucunda büyük bir çıkmazın içine girdi. Cezaevindeki güç savaşında ortadan kalan ve bir kumpasa kurban giden Deniz suçsuzluğunu ispat edebilecek mi?
AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Deniz, masumiyetini ispat etmeye çalışıyor. İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar.
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