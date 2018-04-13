Star TV'nin Avlu dizisi ters köşe yaptı şoke eden sonuç!

Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Suçsuzluğunu ispatlayamayan Deniz hakkında mahkemede savcı tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. İşlemediği bir suç yüzünden cezaevine giren Deniz, bir de kendisine kurulan kumpas sonucunda büyük bir çıkmazın içine girdi. Cezaevindeki güç savaşında ortadan kalan ve bir kumpasa kurban giden Deniz suçsuzluğunu ispat edebilecek mi?



