Star TV'den Tv8'e geçmişti! Acun Ilıcalı Adını Sen Koy dizisi için kararını verdi!

Yayın hayatına TRT 1'de başlayan ardından Star TV'ye geçen ve son olarak da Tv 8 ile anlaşan Adını Sen Koy dizisi için karar verildi. Acun Ilıcalı günlük yayınlanan dizinin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını açıkladı.

Star TV'den Tv8'e geçmişti! Acun Ilıcalı Adını Sen Koy dizisi için kararını verdi!

Geçtiğimiz günlerde Star TV ekranlarında final yapan Adını Sen Koy dizisinin yeni kanalı TV8 olmuştu. Star TV'de yayınlanan günlük dizi Adını Sen Koy, ekrana gelen 390. bölümüyle final yapmıştı. Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, bu yıl ise aynı başarıyı sağlayamamıştı.

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Star TV'den Tv8'e geçmişti! Acun Ilıcalı Adını Sen Koy dizisi için kararını verdi!

Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy'un yeni kanalı Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, dizinin 5 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağını duyurdu. Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 18.45’te izleyiciyle buluşacak olan dizinin kadrosu da baştan aşağıya değişmişti.

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Star TV'den Tv8'e geçmişti! Acun Ilıcalı Adını Sen Koy dizisi için kararını verdi!

Başrollerinde; Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı dizi, yayın hayatına TRT 1'de başlamıştı.

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Star TV'den Tv8'e geçmişti! Acun Ilıcalı Adını Sen Koy dizisi için kararını verdi!

Instagram hesabından bir açıklama yapan dizinin başrol oyuncusu Cenk Torun, "En kısa zamanda yeni kanalımız TV8'de yeni saatimizde buluşmak üzere" şeklinde açıklama yapmıştı. Karamel Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Adını Sen Koy, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak.

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