Star TV'den Tv8'e geçmişti! Acun Ilıcalı Adını Sen Koy dizisi için kararını verdi!

Yayın hayatına TRT 1'de başlayan ardından Star TV'ye geçen ve son olarak da Tv 8 ile anlaşan Adını Sen Koy dizisi için karar verildi. Acun Ilıcalı günlük yayınlanan dizinin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Star TV ekranlarında final yapan Adını Sen Koy dizisinin yeni kanalı TV8 olmuştu. Star TV'de yayınlanan günlük dizi Adını Sen Koy, ekrana gelen 390. bölümüyle final yapmıştı. Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, bu yıl ise aynı başarıyı sağlayamamıştı. Twitter

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Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy'un yeni kanalı Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, dizinin 5 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağını duyurdu. Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 18.45’te izleyiciyle buluşacak olan dizinin kadrosu da baştan aşağıya değişmişti. Twitter

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Başrollerinde; Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı dizi, yayın hayatına TRT 1'de başlamıştı. Twitter

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