Star TV'den şok final iddiası reyting dinlemeden diziyi bitirecek

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den iki final haberi aldık. Kalbimdeki Deniz bitti, Şevkat Yerimdar ise 30 Mart tarihinde final yapacak. Bu modaya Star TV'de uydu ve Star TV'nin çok sevilen ve takip edilen bir dizisi final yapabilir. Hem de bakın neden.