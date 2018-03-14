Star TV'den şok final iddiası reyting dinlemeden diziyi bitirecek

Son dönemde biten diziler hakkında çok haberler alırken bir kötü haberde Star TV'den gelebilir. Star TV'de yayınlanan ve reytinglerde zirvede olan bir dizi final yapabilir. Sebebi ise hayli ilginç.

Star TV'den şok final iddiası reyting dinlemeden diziyi bitirecek

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den iki final haberi aldık. Kalbimdeki Deniz bitti, Şevkat Yerimdar ise 30 Mart tarihinde final yapacak. Bu modaya Star TV'de uydu ve Star TV'nin çok sevilen ve takip edilen bir dizisi final yapabilir. Hem de bakın neden.

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Star TV'den şok final iddiası reyting dinlemeden diziyi bitirecek

Daime kendini tekrar eden dizielre alışkın olan Türkiye seyircisi tam farklı bir iş bulmuşken bulduğunu kaybediyor olabilir. Diziyi bitiren ise bu kez kanal değil dizinin ta kendisi.

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Star TV'den şok final iddiası reyting dinlemeden diziyi bitirecek

Star TV’nin sezona en hızlı giren ve ilk bölümleriyle büyük olay olan Ufak Tefek Cinayetler dizisi, artık her bölümüyle hüsrana uğratmaya başladı.

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Star TV'den şok final iddiası reyting dinlemeden diziyi bitirecek

Sosyal medyada diziyi izleyenlerin yazdıkları mesajlar, uyarılar, dizinin sıkıcı olmaya başladığı ile ilgili pek çok yorum yapılırken, bazı çevrelerden de eleştiriler gelmeye devam ediyor.

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