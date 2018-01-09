Star Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu onun da ipi çekildi

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte birçok kanalda yeni dizilerini ekranlara servis etti. En çok yeni dizileri ekrana çıkaran kanallardan biri de Star Tv'idi. Hem yaz dönemine hem de kış dönemine sıkı bir hazırlık yapan Star Tv'de bazı tutmayan diziler final yaptı. Önce Ateşböceği ile başlayan final kararı daha sonra Dolunay ile devam etti. Star Tv reytinglerde yaşanan bir düşüşe daha dayanamayarak bir dizinin ipini çekti. Peki Star Tv'de hangi dizi final yapıyor gelin hep birlikte bakalım.