Star Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu onun da ipi çekildi

Star Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu onun da ipi çekildi

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte birçok kanalda yeni dizilerini ekranlara servis etti. En çok yeni dizileri ekrana çıkaran kanallardan biri de Star Tv'idi. Hem yaz dönemine hem de kış dönemine sıkı bir hazırlık yapan Star Tv'de bazı tutmayan diziler final yaptı. Önce Ateşböceği ile başlayan final kararı daha sonra Dolunay ile devam etti. Star Tv reytinglerde yaşanan bir düşüşe daha dayanamayarak bir dizinin ipini çekti. Peki Star Tv'de hangi dizi final yapıyor gelin hep birlikte bakalım.

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Star Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu onun da ipi çekildi

Star Tv'de diziler üst üste final yapmaya devam ediyor. Hafta içi yayınlanan dizileri pazar gününe çeken ve daha sonra final yaptıran Star Tv listeye bir dizi daha ekledi. Çarşamba günleri büyük umutlarla başlayan Diriliş Ertuğrul ile mücadele eden fakat reytinglerde istediği sonucu elde edemeyen Hayat Sırları final yapma kararı aldı. Peki Hayat Sırları neden final yapıyor son bölüm ne zaman?

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Star Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu onun da ipi çekildi

Televizyon dünyasında dizi rekabetleri devam ediyor. Reytinglerde başarı gösteremeyen dizilerin fişinin çekildiği bu dönemde, en son reyting kurbanı Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisi oldu. Büyük umutlarla başlayan Hayat Sırları final yapıyor. yapımcılığını Most Production'ın, yönetmenliğini Murat Can Oğuz'un, senaristliğini Mahinur Ergun'un üstlendiği; başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker ve Ecem Erkek paylaştığı Hayat Sırları dizisi 4 bölüm sonra, önümüzdeki günlerde ekrana veda edecek.

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Star Tv'de bir dizi daha reyting kurbanı oldu onun da ipi çekildi

HAYAT SIRLARI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? Beklentiyi karşılayamayan Hayat Sırları'nın veda edeceği tarih ve final bölümünün 4 hafta sonra ekrana gelmesi bekleniyor. Çarşamba günü yayın hayatına başlayan dizi Pazar gününe alınmıştı. Fakat dizi geçen hafta yılbaşı olduğu için ekrana gelmemişti. Dizi yeni bölümüyle 14 Ocak 2018 pazar günü ekrana gelecek.

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