Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV, flaş bir karar alarak sunuculuğunu ünlü bir oyuncunun üstlendiği hafta içi her gün saat 13:00'te yayınlanan programını yayından kaldırıyor.

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve gündüz kuşağında ekranlara gelen programın, rakiplerine reyting yarışında yenilmesi sonucu final yapacağı ortaya çıktı. Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan programın bu hafta son kez seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

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Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Sunuculuğunu Nergis Kumbasar'ın yaptığı 'Nergis Zamanı' adlı kadın programı Cuma günü final yapacak. Kadınlara yönelik neredeyse tüm konuları ele alan programın yerine farklı bir program yayınlayacak olan Star TV, başka bir sunucuyla anlaştı bile. Cuma günü ekran macerası son bulacak olan 'Nergis Zamanı'nın yerine ünlü sunucu Nursel Ergin, Global Medya imzalı programa başlayacak.

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Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Son olarak bu fotoğrafını sevenleriyle paylaşan Nursel Ergin, sosyal medya sayfasına "Bunu yapacak olmamın nedeni yakında karşınızda olacağım. Güzel sağlıklı dinlenmiş olmak istiyorum" mesajını yazmıştı.

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Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

NERGİS KUMBASAR KİMDİR?: Nergis Kumbasar 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. 55 yaşındaki Nergis Kumbasar, Aslen Rizeli bir ailenin kızıdır. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının, spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha olmuştur.

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