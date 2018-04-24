Star TV Ufak Tefek Cinayetler'e pes tüm bunları hepsi gerçek mi 'Evet'

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde öyle çekim hataları var ki akıl alır gibi değil. İlk defa izlediğiniz o çekim hatalarını fark edemiyorsunuz ancak daha sonra gördüğünüzde böylesi bir dizi de bu hata yapılır mı demeden edemiyorsunuz. İşte Ufak Tefek Cinayetler çekim hataları. Burada Oya'yı merdivenden inerken görüyoruz. Eline dikkat, elinde telefon var.