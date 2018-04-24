Star TV Ufak Tefek Cinayetler'e pes tüm bunları hepsi gerçek mi 'Evet'

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde öyle çekim hataları var ki akıl alır gibi değil. İlk defa izlediğiniz o çekim hatalarını fark edemiyorsunuz ancak daha sonra gördüğünüzde böylesi bir dizi de bu hata yapılır mı demeden edemiyorsunuz. İşte Ufak Tefek Cinayetler çekim hataları. Burada Oya'yı merdivenden inerken görüyoruz. Eline dikkat, elinde telefon var.
Ama ne hikmetse, elinde telefon merdivenden inen Oya, aynı telefonu bir anda çantasından çıkarıyor. Ya Oya'nın iki telefonu var ya da ciddi bir Ufak Tefek Cinayetler çekim hatası ile karşı karşıyayız. İşte Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hataları.
Mert Fırat'ın canlandırdığı Serhan Aksak karakteri, kadınların yeni gözdesi. Ancak koskoca finans patronu Serhan Aksak, telefonla konuşurken, telefonu ters tutuyor. Hayli ilginç.
Entrikalar kraliçesi Merve Aksak, yeni bir sinsilik yaparken oldukça üşümüş olacak ki sarınmışta sarınmış şalına.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER