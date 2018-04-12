Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü ifşa mı oldu

Star TV'nin entrikalarla izleyici karşısına çıkan dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü kim ölecek sorusunun yanıtını ararken aslında cevap içinde mi?. İşte Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölecek sorusunun o cevabı...

Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü ifşa mı oldu

Ufak Tefek Cinayetler, Star TV ekranlarında fırtınalar estiriyor malumunuz. İzleyiciyi her salı günü ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler'de konu ne olursa olsun tek bir cevap arıyoruz 'Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü camdan kim düştü?' Tabi bu sorunun cevabı en son belli olacak. Ya da olacak mı? Ufak Tefek Cinayetler'deki o detay aslında her şeyi ifşa mı etti.

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Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü ifşa mı oldu

Ufak Tefek Cinayetler 24.son bölüm yine nefesleri keserken, sonunda Merve, Oya ile Serhan'ın ilişkisini öğrendi. Her şey bir süreçte ilerleken herkes 'Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü?' sorusunu merak ediyor.

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Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü ifşa mı oldu

Mesut Yar köşesinde dikkat edip yer verdiği detayla çok şaşırttı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kim ölecek sorusunun yanıtı aslında başından beri belli mi? İşte Mesut Yar'ın dikkat edip yazdığı o detay...

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Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü ifşa mı oldu

'Yoksa cinayet belli mi? “Ufak Tefek Cinayetler” (Star TV) sıradan bir bölümle karşımızdaydı. Her hafta olağanüstülük beklemek imkansız. Ben Merve’nin fantezilerine bayıldım. Bir de gençliğiyle hesaplaşmasına...

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