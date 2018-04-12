Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü ifşa mı oldu

Ufak Tefek Cinayetler, Star TV ekranlarında fırtınalar estiriyor malumunuz. İzleyiciyi her salı günü ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler'de konu ne olursa olsun tek bir cevap arıyoruz 'Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü camdan kim düştü?' Tabi bu sorunun cevabı en son belli olacak. Ya da olacak mı? Ufak Tefek Cinayetler'deki o detay aslında her şeyi ifşa mı etti.