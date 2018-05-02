Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de büyük şok 'Oya öldü!'

Ufak Tefek Cinayetler’in yeni bölüm ilk sahnesinde, eski okul arkadaşı Elif’in kendisini zehirlediği anlayan Oya, Elif’i sıkıştırıp tehdit ediyor. Hem de ne tehdit etmek. Dizinin en naif kadınlarından biri olan Oya'nın bu hali gözünün ne kadar döndüğünü açık açık gösteriyor.