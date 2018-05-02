Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de büyük şok 'Oya öldü!'

Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki 'Oya öldü' sözleri izleyicinin ağzını açık bıraktı. Peki neler oluyor? Bu bir işaret mi? Oya gerçekten ölecek mi? İşte detaylar.
Ufak Tefek Cinayetler’in yeni bölüm ilk sahnesinde, eski okul arkadaşı Elif’in kendisini zehirlediği anlayan Oya, Elif’i sıkıştırıp tehdit ediyor. Hem de ne tehdit etmek. Dizinin en naif kadınlarından biri olan Oya'nın bu hali gözünün ne kadar döndüğünü açık açık gösteriyor.
Kendisini zehirlediğini kanıtladığını ve istediğini yapmazsa doktorluk hayatını bitireceğini söyleyen Oya, Elif’e Merve’yi aratıyor. Elif ise Merve’ye Oya’nın öldüğünü söylüyor.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi Salı akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından 28. bölümden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler’de Oya kendisine karşı kurulan planı çözerek karşı atağa geçti.
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