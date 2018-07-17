Star TV Ufak Tefek Cinayetler hakkında bomba iddia 'Katil...'

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ufak Tefek Cinayetler, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmuştu. Gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla, Türkiye'de yapılan işlerden hayli farklı olan Ufak Tefek Cinayetler, bir o kadar iyi bir finalle sezon finali yapmıştı. Şimdi herkes Ufak Tefek Cinayetler 2.sezon'da neler olacağını merak ediyor. Tüm bunlar bir yana, Ufak Tefek Cinayetler'in kulisinden iddialar gelmeye devam ediyor.