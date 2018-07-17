Star TV Ufak Tefek Cinayetler hakkında bomba iddia 'Katil...'

Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ufak Tefek Cinayetler 2.sezon hakkında bilgiler gelmeye başladı bile. Ortaya atılan iddia ise hayli çarpıcı. Ufak Tefek Cinayetler'de katil kim, ikinci sezon ne zaman başlayacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler ikinci sezon hakkında detaylar.

Star TV Ufak Tefek Cinayetler hakkında bomba iddia 'Katil...'

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ufak Tefek Cinayetler, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmuştu. Gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla, Türkiye'de yapılan işlerden hayli farklı olan Ufak Tefek Cinayetler, bir o kadar iyi bir finalle sezon finali yapmıştı. Şimdi herkes Ufak Tefek Cinayetler 2.sezon'da neler olacağını merak ediyor. Tüm bunlar bir yana, Ufak Tefek Cinayetler'in kulisinden iddialar gelmeye devam ediyor.

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Star TV Ufak Tefek Cinayetler hakkında bomba iddia 'Katil...'

EDİP HOCA ÖLMÜŞTÜ; Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldü sorusunun yanıtı, 1.sezon finalinde yanıt bulmuştu. Farklı farklı isimlerden sonra, ölen kişinin Selim Bayraktar'ın canlandırdığı Edip Hoca karakteri olduğu ortaya çıkmıştı.

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Star TV Ufak Tefek Cinayetler hakkında bomba iddia 'Katil...'

Akıllardaki en büyük soru bu kez 'Edip Hoca'yı kim öldürdü, katil kim?' sorusu oldu. İşte izleyici gelecek sezon, bu sorunun yanıtını arayacak. Ya da öyle mi? Bu arada Ufak Tefek Cinayetler'in 2.sezon ilk fragmanı da çok konuşulmuştu.

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Star TV Ufak Tefek Cinayetler hakkında bomba iddia 'Katil...'

KATİLİN KİM OLDUĞU İLK BÖLÜMDE ANLAŞILACAK; Ufak Tefek Cinayetler'in 2.sezonunun çekimleri kısa bir süre sonra başlayacak. Çekimler başlamadan ise kulis bilgileri gelmeye başladı bile. Sosyal medyadan da ilginç bilgiler akmaya devam ediyor. Bu bilgilerden biri de, Edip Hoca'yı öldüren kişiyi, yani katili ilk bölümde öğreneceğimiz yönünde.

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