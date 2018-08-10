Star TV Söz dizisinin büyük sırrı ifşa oldu! Sadece onda da değil

Geçtiğimiz sezon Söz, Çukur, Sen Anlat Karadeniz, Kadın gibi dizilerde yaşanan ölümler, izleyiciyi çok şaşırtmıştı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, 2.sayfa progmında bu konu hakkında öyle bir açıklama yaptı ki, ağızları açık bıraktı.

Türkiye'de dizilerin meşhur bir yanı var, gelen ani ölümler... Bu ölümler geldiğinde izleyici şoke oluyor, sebebini anlamaya çalışıyor. Peki bunun altındaki nedenler gerçekten senaryo gidişatı mı yoksa oyuncuların parası mı? teve 2'de 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, bu konuyla ilgili zihin açıcı yorumlarda bulunuldu. Twitter

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Yaptıkları açıklamanın ardından Gülşen Yüksel, bu oyunculardan bazılarının bu konuşmadan sonra ellerine gelen senaryoyla şoke olduklarını dile getirdi. Peki neydi Gülşen Yüksek ve Müge Dağıstanlı'yı bu kadar şaşırtan şey? Twitter

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DİZİLERDEKİ OYUNCULAR NEDEN ANİDEN ÖLÜYOR!; Dizilerimizdeki karakterlerin ani ölümleri hepimizin malumu. teve 2'de 2. Sayfa programında bu konuyla ilgili zihin açıcı yorumlarda bulunuldu. Oyuncuların sezon ortasında çeşitli sebeplerle yapımcılardan zam istediğini söyleyen Gülşen Yüksel, bu oyunculardan bazılarının bu konuşmadan sonra ellerine gelen senaryoyla şoke olduklarını dile getirdi. Twitter

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