Star TV Söz dizisini yerden yere vurdular resmen kopya!

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Söz dizisinin 44.yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı geçti. Söz dizisinin 44.yeni bölümü taklit mi değil mi çok konuşuldu. İşte Söz dizisinin olay yaratan 44.yeni bölüm fragmanı...

Star TV ekranlarında geçtiğimiz sezon ortalarında başlayan ancak geçen sezon beklenen verimliliği vermeyen, ancak bu sezon büyük bir başarıya imza atan Söz dizisinin 44.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz 44.yeni bölüm fragmanı çok konuşuldu. Sebebi ise dünyaca ünlü bir diziye aşır benzemesiydi. İşte Söz dizisinin olay yaratan 44.yeni bölüm fragmanı. Twitter

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Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı Star TV dizisinde Çolak karakterini canlandıran Serhat Kılıç, bir önceki bölümde yanarak can vermişti. Çolak gitti ama dizide yeni baş belası Timur Acar’ın başarıyla canlandırdığı Derman karakteri oldu. Söz dizisinin 44. bölümü 29 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek. 44. bölüm fragmanına yorum yapan izleyicilerden bazıları “Kıyamet kopacak bu bölümde” diyerek çok başarılı bir bölümün daha gelmekte olduğunu belirtti. Twitter

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Ancak bir sorun vardı. Medusa'nın maskeleri dünyaca ünlü La Casa De Papel adlı diziye benzetildi. Twitter

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