Star TV Kiralık Aşk oyuncusu yoğun bakımda kan aranıyor!

Türk sinemasının emektar oyuncularından, en son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Hulusi Bey karakteri ile karşımıza çıka Ferdi Merter'den kötü haber geldi.
Usta oyuncu Ferdi Merter'in kızı Almula Merter, babasının yoğun bakımda olduğunu söyleyerek acil kan çağrısında bulundu. Merter'in kampanyasına Berna Laçin, Onur Büyüktopçu ve Furkan Palalı'dan destek gecikmedi.
"HAYATIMIN ZOR PAYLAŞIMLARINDAN BİRİ" Ferdi Merter'in kızı Almula Merter, "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.
OYUNCULARDAN DESTEK GECİKMEDİ; Merter'in kana ihtiyacının olduğunun öğrenen başta Onur Büyüktopçu, Berna Laçin ve Furkan Palalı olmak üzere ünlülerden destek gecikmedi.
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