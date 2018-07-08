Star TV Kiralık Aşk oyuncusu yoğun bakımda kan aranıyor!

"HAYATIMIN ZOR PAYLAŞIMLARINDAN BİRİ" Ferdi Merter'in kızı Almula Merter, "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.