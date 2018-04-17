Star Tv İstanbullu Gelin'den kötü kokular geliyor şoke eden hamle

Başrollerin de Özcan Deniz, Aslı Enver'in yer aldığı, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin dizisinde öyle bir hamle geldi ki, final iddialarını destekler nitelikte. Ayrıca izleyici son zamanlarda yaşananlardan pek memnun değil.

Star TV'nin özellikle bu sezon adından çokça söz ettiren dizisi İstanbullu Gelin'de işler tam düzelmeye başladı ki ortalık yine karıştı. İstanbullu Gelin'in bu sezon sonu final yapacağı iddia ediliyordu. Bu iddiaları destekler nitelikte bir atak geldi diziden. İstanbullu Gelin yeni bölümünde dizi bir kaç ay ileriden başlayacak. Peki İstanbullu Gelin'de neler oluyor, İstanbullu Gelin izleyicisi neden çıldırdı? Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

Televizyon Gazetesi adlı site İstanbullu Gelin'de son dönemde yapılanlar hakkında analizde bulundu. İşte Televizyon Gazetesi'nin o analizi 'Star TV’nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi İstanbullu Gelin’de bu hafta bir kaç ay sonrasına atlayarak gelişmeleri izleyeceğiz. 46. bölüm tanıtımında Süreyya’nın hamileliğinin iyice belirginleştiği görülürken, İpek’in de hamile olduğu ortaya çıkacak. Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin’in başrollerinde oynadıkları dizinin yeni bölüm tanıtımında İpek’in Faruk’un Adem’in arkasından iş çevirdiği ile ilgili sözlerden sonra izleyiciler sosyal medyadan tepki yağdırdılar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

İpek’in yaşadığı onca olaydan sonra bile akıllanmamasına itirazlar yükselirken “Hiç değişmeyecek! Hep kötü olmak zorunda mı? İnsan bu kadar kıskanç olabilir mi? Yine başa döndük! Bu İpek’ten adam olmaz! İyice sinirlerimizi zıplatıyorsunuz! Çocuğu hasta ama o neyin peşinde? İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur! Bravo size!” şeklinde yorumlar yağdı.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 12