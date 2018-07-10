Star TV Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia yer yerinden oynayacak

Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve fırtınalara estiren Avlu dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. 2.sezon'un, daha şiddetli geçeceği zaten aşikar, özellikle final sahnesinden sonra. Avlu'nun ikinci sezonu gelmeden iddialar gelmeye başladı bile.

Star TV Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia yer yerinden oynayacak

Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve fırtınalara estiren Avlu dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. 2.sezon'un, daha şiddetli geçeceği zaten aşikar, özellikle final sahnesinden sonra. Avlu'nun ikinci sezonu gelmeden iddialar gelmeye başladı bile. Bu iddia ise hayli şaşırtıcı.

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Star TV Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia yer yerinden oynayacak

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri Kudret. Nursel Köse'nin canlandırdığı Kudret karakteri, herkese kök söktüren, acımasız, fazlasıyla maskülen bir kadın tipi. Peki Nursel Köse'nin canlandırdığu Kudret karakterinin neden hep fular taktığını düşündünüz mü?

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Star TV Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia yer yerinden oynayacak

BU İDDİA ÇOK KONUŞULUYOR; “Avlu” dizisinin Eylül’de başlayacak yeni sezonunda Kudret karakterinin transseksüel olduğunun ortaya çıkacağı iddia edildi. Nursel Köse’nin canlandırdığı Kudret karakteri, Avlu’nun 1.sezonunun sonunda feci şekilde yaralanmış ve yeni sezonda bu karakterin dizide yer alıp almayacağı tartışma konusu olmuştu.



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Star TV Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia yer yerinden oynayacak

Ortaya atılan iddia da, hem karakterin adının erkek adı olarak da kullanılıyor olması hem de bu karakterin sürekli fular takarak adem elmasını gizlemeye çalışması yüzünden gerçek olabileceğe benziyor.

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