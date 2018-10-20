STAR Rafineri, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi" açıklaması yapıldı.
Açıklamada, SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebileceği belirtildi.
''DIŞ TİCARET AÇIĞINI 1,5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK''
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Star Rafinerisi'nin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak" dedi.
''SON DERECE ÖNEMSİYORUZ''
Varank, "Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz" diye konuştu.
''ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN''
Varank, ''Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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