STAR Rafineri, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Hakkı 20 Ekim 2018 11:26 Yorumlar sallayacaginiza biraz kitap okuyun. Yahudi gibi bilmeden sürekli elestiri ve isyan modundasiniz. Sanki kimse bilmiyor ve yönetemiyor ama ist biliyorsunuz sorsak daha henüz saglikli bi aile yönetmekte bile zorlaniyorsunuzdur. Biraz şükür teşekkür ve saygi lütfen