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STAR Rafineri, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

STAR Rafineri, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

İZMİR Aliağa’da açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 10:13 - Güncelleme: 20-10-2018 10:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebileceği belirtildi.

''DIŞ TİCARET AÇIĞINI 1,5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK''
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Star Rafinerisi'nin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak" dedi.

''SON DERECE ÖNEMSİYORUZ''
Varank, "Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

''ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN''
Varank, ''Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Hakkı 20 Ekim 2018 11:26 Yorumlar sallayacaginiza biraz kitap okuyun. Yahudi gibi bilmeden sürekli elestiri ve isyan modundasiniz. Sanki kimse bilmiyor ve yönetemiyor ama ist biliyorsunuz sorsak daha henüz saglikli bi aile yönetmekte bile zorlaniyorsunuzdur. Biraz şükür teşekkür ve saygi lütfen

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