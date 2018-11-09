Star olmaz denileni yaptı! Avlu'ya öyle bir isim geliyor ki bomba

Star TV'nin ikinci sezonu ile fırtınalar estiren ve reyting listelerinde yüz güldüren dizisi Avlu'da bomba patlıyor, dizinin kadrosuna öyle bir isim geliyor ki şimdiden olay oldu...

Star olmaz denileni yaptı! Avlu'ya öyle bir isim geliyor ki bomba

Her bölümü ile fırtınalar estiren Avlu dizisi Star TV'nin en iddialı ve çok konuşulan yapımları arasında. Başarılı oyuncu kadrosu ile her hafta reyting listelerinde zirveyi zorlayan dizi hakkında medya kulislerinde dolaşan bomba bir iddiaya göre Sinem Kobal diziye dahil oluyor...

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Star olmaz denileni yaptı! Avlu'ya öyle bir isim geliyor ki bomba

Özellikle sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Sinem Kobal yakın zamanda Avlu'nun yeni bölümlerine dahil olacak ve senaryonun seyri değişecek. Perşembe günleri soluksuz izlenen diziye Sinem Kobal'ın katılmasıyla Azra, Deniz ve Kudret cephesinde işler iyice arap saçına dönecek.

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Star olmaz denileni yaptı! Avlu'ya öyle bir isim geliyor ki bomba

PEKİ ROLÜ NE OLACAK: Sinem Kobal dizinin yeni bölümlerinde feminist bir mahkumu oynayacak. Kobal'ın kadın hakları koruyucusu bir mahkum olarak diziye katılacak ve ‘Kırmızı sağ el’ isminde kurduğu feminist bir kadın grubunun başkanı olarak dizide rol alacak.

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Star olmaz denileni yaptı! Avlu'ya öyle bir isim geliyor ki bomba

YAPIMCIDAN SES YOK: Sosyal medyada kısa sürede olay olan ve yüzlerce yorum yapılan iddia hakkında henüz Avlu'nun yapımcısından resmi bir açıklama yok. Fakat Medya kulislerinde sızan son bilgiye göre kısa süre sonra Sibel Kobal bombası patlayacak.

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