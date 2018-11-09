Star olmaz denileni yaptı! Avlu'ya öyle bir isim geliyor ki bomba

Her bölümü ile fırtınalar estiren Avlu dizisi Star TV'nin en iddialı ve çok konuşulan yapımları arasında. Başarılı oyuncu kadrosu ile her hafta reyting listelerinde zirveyi zorlayan dizi hakkında medya kulislerinde dolaşan bomba bir iddiaya göre Sinem Kobal diziye dahil oluyor...