Standard&Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"den "BB-/B"ye indirdi, görünüm negatiften durağana çevrildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, kurdaki değer kaybının ve oynaklığın finansal istikrara yönelik bir risk olduğu belirtilerek Türkiye'deki yüksek enflasyon ile birlikte kötüleşen cari ve mali açık gibi 'makroekonomik dengesizliklere' değinildi.