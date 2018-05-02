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Standard&Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!

Standard&Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 00:33 - Güncelleme: 02-05-2018 00:33

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"den "BB-/B"ye indirdi, görünüm negatiften durağana çevrildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, kurdaki değer kaybının ve oynaklığın finansal istikrara yönelik bir risk olduğu belirtilerek Türkiye'deki yüksek enflasyon ile birlikte kötüleşen cari ve mali açık gibi 'makroekonomik dengesizliklere' değinildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 01:52 Dolar 1 Mayıs tatili yapmadı.Hayır, kötülerin ağzının payını vermek için değil; iyilerin derdini dillendirmek için konuşun. Kötülerin Allah belasını versin!

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