SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammı tam liste

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammının en az 108 lira olması bekleniyor. Enflasyon oranının ikinci yarıda netleşmesiyle belirlenecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammı tam listesi şöyle...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammının en az 108 lira olması bekleniyor. Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış bekleniyor. Enflasyon oranının ikinci yarıda netleşmesiyle belirlenecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammı için oranlar... Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Türkiye'de 10 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi var. Emeklilere zam oranı 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranıyla belirlenecek. Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyon ortalamasının yüzde 9.34 olduğu düşünüldüğünde sonraki aylarla birlikte enflasyonun yüzde 10.65 olması bekleniyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

EN DÜŞÜK 108 LİRA: Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış bekleniyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8