SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammı tam liste

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammının en az 108 lira olması bekleniyor. Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış bekleniyor. Enflasyon oranının ikinci yarıda netleşmesiyle belirlenecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak zammı için oranlar...
Türkiye'de 10 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi var. Emeklilere zam oranı 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranıyla belirlenecek. Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyon ortalamasının yüzde 9.34 olduğu düşünüldüğünde sonraki aylarla birlikte enflasyonun yüzde 10.65 olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK 108 LİRA: Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış bekleniyor.
MERKEZ'İN TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE: Diğer taraftan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini olan yüzde 13.78'lik oran maaşları 140 ile 674 lira arasında yükseltecek.
İşte enflasyon oranlarına göre emeklilerin alacağı zamların tablosu:
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