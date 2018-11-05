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Spotify artık Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da kullanılabilecek!

Spotify artık Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da kullanılabilecek!

Günümüzde en popüler müzik dinleme uygulaması olan Spotify'ın kullanılabilir olduğu ülkeler hızla artmaya devam ediyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde davetiyeyle kullanıcı alımı başladı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:10 - Güncelleme: 05-11-2018 10:10

Bu yılın başında Spotify'ın 2018'in son çeyreğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerine geleceği iddia edilmişti. Spotify görünene göre şimdi Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir'de indirilebilir durumda.

Bu ülkelerde hala yok...
Ancak MENA bölgesinde bulunan ülkelerden olan Irak, Suriye, Yemen, Libya ve Moritanya, Spotify'in açık olduğu ülkeler listesinde yer almıyor.

Uygulamayı bu bölgede kullanabilmek için bir süreliğine davetiyeye sahip olmak gerekiyor. Spotify'ın bu pazarlarda ciddi rekabet içinde olacağı ise oldukça açık. Örneğin Lübnan merkezli bölgesel bir yayın hizmeti olan Anghami, halihazırda 55 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Deezer ve Huawei'nin yayın servisi de MENA bölgesinde mevcut durumda.

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