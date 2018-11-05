Spotify artık Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da kullanılabilecek!

Bu yılın başında Spotify'ın 2018'in son çeyreğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerine geleceği iddia edilmişti. Spotify görünene göre şimdi Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir'de indirilebilir durumda.

Bu ülkelerde hala yok...

Ancak MENA bölgesinde bulunan ülkelerden olan Irak, Suriye, Yemen, Libya ve Moritanya, Spotify'in açık olduğu ülkeler listesinde yer almıyor.

Uygulamayı bu bölgede kullanabilmek için bir süreliğine davetiyeye sahip olmak gerekiyor. Spotify'ın bu pazarlarda ciddi rekabet içinde olacağı ise oldukça açık. Örneğin Lübnan merkezli bölgesel bir yayın hizmeti olan Anghami, halihazırda 55 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Deezer ve Huawei'nin yayın servisi de MENA bölgesinde mevcut durumda.