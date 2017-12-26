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Spor yaptıkça terleyen robot bir Japon klasiği

Spor yaptıkça terleyen robot bir Japon klasiği

Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen robot Kengoro, tıpkı bir sporcu gibi şınav ve mekik çekebiliyor hatta hararetini atmak için terliyor

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 08:32 - Güncelleme: 26-12-2017 08:32

Gün geçtikçe insan özellikleriyle donatılan ve hemen her gün yeni bir yetenek geliştiren robot teknolojisi, şimdi de terleyen robot Kengoro ile dikkatleri üzerine çekti. İnsan hareketlerini taklit edebilmek amacıyla Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen Kengoro, tıpkı bir sporcu gibi şınav ve mekik çekebiliyor, kendisine doğru atılan bir topa tenis raketiyle vurabiliyor.

Tüm bu hareketleri yapan Kengoro, tıpkı bir insanın ter salgılaması gibi sıcak su salgılıyor. Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olan robotun terleme nedeni de insanlarınki ile aynı: Vücudu soğutmak. Araştırmacılar, uzun süre fazla güç ve parça hareketi gerektiren bu aktivitelerin Kengoro'nun vücudundaki parçaları ısıttığını fark etti. Ancak devre kartları, dişlileri ve 108 adet motoru taşımakta olan Kengoro'nun vücudunda, aktif bir soğutma sistemi için yer bulunamadı. Bu sorunu çözmek isteyen araştırmacılar, Kengoro'nun motorlarının ve ısınan parçalarının etrafından su sızdırarak, suyun soğutucu etkisinden yararlandı.

Terleme teknolojisinin başarıyla işlediğini gözlemleyen bilim adamları, robot Kengoro'nun vücudunu gözenekli bir katmanla kaplayarak, soğutma suyunun etrafa damlamasını engelledi. Gözenekli katmanda tutulan suyun, tıpkı insanların terlemesi gibi buharlaşarak havaya karışması sağlandı. Araştırmacılar, Kengoro'nun belirli bir işi ustaca yapmak için tasarlanmadığını insan iskeletinin robotlara daha rahat nasıl uyarlanabileceğini ölçmek için geliştirildiğini açıkladı. İnsan benzeri hareketlerle mekik çeken, ayağa kalkabilen hatta parmak uçları üzerinde durabilen Kengoro, insana benzeyen özellikleriyle görenleri şaşırttı.

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