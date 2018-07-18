Spor yapmadan karın kasına sahip olmak mümkün mü?

Günümüzde birçok kişi sağlıksız beslenme, genetik faktörler, hareketsiz yaşam biçimi gibi çeşitli sebeplerden dolayı kilo problemiyle mücadele etmektedir. Peki, spor yapmadan karın kası yapmak mümkün müdür?

Ultrasonic Liposuction yöntemiyle diğer yöntemlerden farklı olarak yağ dokusunun canlılığı korunduğu için vücuttan uzaklaştırılan yağ dokusu geriye enjekte edilebilir. Bunun avantajları vücudu şekillendirmek, vücutta arzulanan sportif veya daha çekici hatları elde etmeye olanak sağlamasıdır.

Örneğin; erkek hastalarda kol kası, göğüs kası, karın kaslarını oluşturmaktadır. Kadınlarda ise kalça estetiğinde, göğüs estetiğinde bu yağların kullanılması mümkündür.





Kaynak: cevapla.tv