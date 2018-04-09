Spor salonunda dehşet anları kamerada

Çin’de bir spor salonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Küçük bir çocuk, oynadığı yoga topunun sıkışması sonucu kolunu koşu bandına kaptırdı. O sırada orada spor yapmakta olan kadın, koşu bandının sarsılmasına rağmen kılını bile kıpırdatmazken çocuğun yardımına durumu kısa sürede fark eden annesi koştu. Küçük çocuk da olayı hafif birkaç sıyrıkla atlattı. Olay anı spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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