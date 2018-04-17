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SPK'nın yeni başkanı belli oldu!

SPK'nın yeni başkanı belli oldu!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 08:39 - Güncelleme: 17-04-2018 08:39

Boş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başlanlığına atanan isim belli oldu. Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Fuat Taşkesenlioğülu'nun SPK başkanlığına atanması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla şu şekilde duyuruldu:

"Boş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 119'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır"

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?
SPK Başkanlığı'na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. 

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de baş uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Taşkesenlioğlu, 2012 – 2014 tarihleri arasında  Türkiye  Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

'17 -25 Aralık' sonrası tutuklanan Süleyman Aslan‘ın yerine Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı. 

SPK'nın yeni başkanı Taşkesenlioğlu evli ve üç çocuk babası.

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