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SPK Twitter'daki üstatları takibe aldı

SPK Twitter'daki üstatları takibe aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarıyla ilgili twitter'daki bazı hesapları takibe aldığı iddia edildi. İncelemenin aralarında siyasetçilerin yakınlarının da bulunduğu bazı hesaplar üzerinden usulsüz işlem yapıldığı iddialarıyla açıldığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 19:47 - Güncelleme: 09-02-2018 00:29

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarını takibe aldı. İddialara göre SPK, son aylarda artan şikayetler üzerine bazı hesaplarla ilgili işlem başlattı. 

SPK'nın geçtiğimiz ay başlattığı inceleme sonunda pay piyasalarında usulsüz işlem yaptığı iddia edilen bir kişiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre SPK, Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) pay piyasasında yürütülen incelemeler sonucu, usülsüz işlem yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Kurul, AVHOL pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırdığı tespit edilen Gökhan Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu. 

DEVAMI GELECEK

Öte yandan SPK'nın sosyal medya üzerinden pay piyasalarıyla ilgili yorumun ötesine geçen, yatırımcıları yönlendiren ve bunların üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirtilen bazı hesaplarla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi. 

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