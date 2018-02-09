SPK Twitter'daki üstatları takibe aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarını takibe aldı. İddialara göre SPK, son aylarda artan şikayetler üzerine bazı hesaplarla ilgili işlem başlattı.

SPK'nın geçtiğimiz ay başlattığı inceleme sonunda pay piyasalarında usulsüz işlem yaptığı iddia edilen bir kişiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre SPK, Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) pay piyasasında yürütülen incelemeler sonucu, usülsüz işlem yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Kurul, AVHOL pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırdığı tespit edilen Gökhan Köksal hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEVAMI GELECEK

Öte yandan SPK'nın sosyal medya üzerinden pay piyasalarıyla ilgili yorumun ötesine geçen, yatırımcıları yönlendiren ve bunların üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirtilen bazı hesaplarla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.