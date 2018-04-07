Spiker Simge Fıstıkoğlu Emir Tavukçuoğlu'yla evlendi

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaştı.
Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Simge Fıstıkoğlu, Serkan Çağrı'nın klarneti eşliğide şarkılar söyledi. Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu'nu sevenlerini yalnız bırakmazken düğün fotoğrafları ve videoları sosyal mecralarda paylaşıldı. Simge Fıstıkoğlu-Emir Tavukçuoğlu çifti alkışlar eşliğinde sahneye gelirken dans edip aşk dolu bakışlarla ömürlük imza attılar.
İşte düğünden kareler...
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