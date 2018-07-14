Spiker Simge Fıstıkoğlu, ekranlara veda etti!

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, aylar önce Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında 'Felaket Tellalı' olarak anılan Onur Akay'ın verdiği habere göre Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile. Güzel spiker, dün son kez ekrana çıktı.

Spiker Simge Fıstıkoğlu, ekranlara veda etti!

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz aylarda Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.

18
Spiker Simge Fıstıkoğlu, ekranlara veda etti!

Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Simge Fıstıkoğlu, Serkan Çağrı'nın klarneti eşliğide şarkılar söyledi. Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu'nu sevenleri yalnız bırakmazken düğün fotoğrafları ve videoları sosyal mecralarda paylaşılmıştı. Simge Fıstıkoğlu-Emir Tavukçuoğlu çifti alkışlar eşliğinde sahneye gelirken dans edip aşk dolu bakışlarla ömürlük imza atmışlardı.

28
Spiker Simge Fıstıkoğlu, ekranlara veda etti!

Onur Akay, NTV’nin sunucularından Simge Fıstıkoğlu’nun hamile olduğunu ve bu nedenle ekranlara veda ettiğini duyurdu. İşte Onur Akay'ın duyurusu...

38
Spiker Simge Fıstıkoğlu, ekranlara veda etti!

'DÜN SON KEZ EKRANLARA ÇIKTI': “Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istedim. Biliyorsunuz NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Simge Fıstıkoğlu’nun 4,5 aylık hamile olduğunu, dün son kez ekranlara çıktığını ve artık uzun bir süre ekranlarda olmayacağını öğrendim. Çiftin hayırlısı ile bebeğini kucağına almasını diliyorum."

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro