Spiker Simge Fıstıkoğlu, ekranlara veda etti!

NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz aylarda Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü spiker, evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor, seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim" notuyla paylaşmıştı.
Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Simge Fıstıkoğlu, Serkan Çağrı'nın klarneti eşliğide şarkılar söyledi. Emir Tavukçuoğlu ile dünyaevine giren Simge Fıstıkoğlu'nu sevenleri yalnız bırakmazken düğün fotoğrafları ve videoları sosyal mecralarda paylaşılmıştı. Simge Fıstıkoğlu-Emir Tavukçuoğlu çifti alkışlar eşliğinde sahneye gelirken dans edip aşk dolu bakışlarla ömürlük imza atmışlardı.
Onur Akay, NTV’nin sunucularından Simge Fıstıkoğlu’nun hamile olduğunu ve bu nedenle ekranlara veda ettiğini duyurdu. İşte Onur Akay'ın duyurusu...
'DÜN SON KEZ EKRANLARA ÇIKTI': “Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istedim. Biliyorsunuz NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Simge Fıstıkoğlu’nun 4,5 aylık hamile olduğunu, dün son kez ekranlara çıktığını ve artık uzun bir süre ekranlarda olmayacağını öğrendim. Çiftin hayırlısı ile bebeğini kucağına almasını diliyorum."
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