Sperm bankasından akılalmaz ilan sperm donörlerinden bunu istediler

ÇİN'in en büyük sperm bankalarından birinde, donörlerden istenen özellikleri duyanları şok etti. ‘Pekin Üniversitesi 3. Hastane’ tarafından başlatılan kampanyada adayların iktidardaki Komünist Parti’ye bağlı olması istendi.

Sperm bankasından akılalmaz ilan sperm donörlerinden bunu istediler

Kimileri doğal yollarla anne baba olabiliyor, kimileri için ise bu zor bir süreç. Çeşitli tedaviler alabiliyorlar tedaviler yanıt vermezse iş sperm bankalarına kadar gidebiliyor. Sperm bankalarından alınan spermlerin ise sağlıklı, hastalıksız olunmasına dikkat ediliyor. Ta ki bu habere kadar. Birazdan okuyacaklarınız sizi hayrete düşürecek.

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Sperm bankasından akılalmaz ilan sperm donörlerinden bunu istediler

Sputnik’te yer alan habere göre, Çin’in en büyük sperm bankalarından biri spermini bağışlayacak erkeklerden ‘alışılmamış’ taleplerde bulundu. ‘Pekin Üniversitesi 3. Hastane’ tarafından başlatılan kampanyada adayların iktidardaki Komünist Parti’ye bağlı olması istendi.

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Sperm bankasından akılalmaz ilan sperm donörlerinden bunu istediler

Mesajlaşma uygulaması WeChat’te yer alan hastanenin açıklamasında adayların genetik ve bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olamaması şartının yanında belirli ‘ideolojik niteliklere’ de sahip olması istendi.

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Sperm bankasından akılalmaz ilan sperm donörlerinden bunu istediler

‘SOSYALİST ANAVATANI SEVMELİ, KOMÜNİST PARTİ LİDERLİĞİNİ DESTEKLEMELİLER’; Yayımlanmasının ardından sosyal medya sitesinden silinen açıklamada, 20-45 yaş aralığındaki sperm donörlerinin ‘sosyalist anavatanı sevmesi, Komünist Parti liderliğini desteklemesi, partinin davasına sadık olması ve dürüst, kanunlara uyan ve siyasi sorunlardan uzak olmalarının’ gerektiği savunuldu.

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