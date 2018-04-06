Sperm bankasından akılalmaz ilan sperm donörlerinden bunu istediler

Kimileri doğal yollarla anne baba olabiliyor, kimileri için ise bu zor bir süreç. Çeşitli tedaviler alabiliyorlar tedaviler yanıt vermezse iş sperm bankalarına kadar gidebiliyor. Sperm bankalarından alınan spermlerin ise sağlıklı, hastalıksız olunmasına dikkat ediliyor. Ta ki bu habere kadar. Birazdan okuyacaklarınız sizi hayrete düşürecek.