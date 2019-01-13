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SpaceX 10 haberleşme uydusunu uzaya fırlattı!

SpaceX 10 haberleşme uydusunu uzaya fırlattı!

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Iridium Uydu İletişim şirketine ait 10 haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı. 

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 03:36 - Güncelleme: 13-01-2019 03:36

Falcon 9 roketinin taşıdığı uydular, California'dan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Roket, uyduları yerleştirme görevini tamamladıktan sonra Pasifik'te bir deniz aracının üzerine indirildi. SpaceX'in Iridium için gönderdiği bu son paketle, uydu iletişim şirketinin, yörüngede 75 yeni uydusu oldu.

Buna ek olarak ağırlıklı olarak Space X ve Blu Origin gibi ABD merkezli şirketler tarafından yapılan denemelere Japonya'daki bir şirket de katıldı. Merkezi Japonya'nın Hokkaido şehrinde bulunan Interstellar Technologies tarafından geliştirilen MOMO-2 roketi deneme sırasında infilak etti.

Space X'e Japon rakip olarak tanımlanabilecek olan şirketin geliştirdiği roket, Hokkaido Adası'nda Taiki kentindeki deneme sahasından fırlatıldıktan kısa süre sonra alev alarak düştü. Büyük bir patlamayla yanan roket yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan yetkililer, 10 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve bir ton ağırlığındaki roketin alev aldığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Japonya'da geçen yıl temmuz ayında 100 kilometre irtifanın üzerine çıkması planlanan MOMO-1 füzesinin denemesi de benzer şekilde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Geçmişte Space X'in de roketleri benzer şekilde patlama ve yangınlara maruz kalmış, şirket birçok olumsuz denemeden sonra uzaya yeniden kullanılabilir roketler göndermeyi başarmıştı.

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