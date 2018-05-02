Söz'ün yıldızı İstanbullu Gelin'in oyunsusuyla yakalandı

Geçtiğimiz aylarda adı stil danışmanı İlknur Şeref’le anılan Tolga Sarıtaş, önceki akşam oyuncu Ebru Şahin ile Emirgan’daydı. Söz'ün Yavuz Üsteğmen’i ile İstanbullu Gelin dizisinin Burcu’su, bir kulüpte geç saatlere kadar eğlendi. Sarıtaş ve Şahin, mekandan sabaha karşı çıkıp aynı taksiyle oradan ayrıldı. Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun bir süredir flört ettiği konuşuluyor.