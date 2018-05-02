Söz'ün yıldızı İstanbullu Gelin'in oyunsusuyla yakalandı

Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, önceki akşam İstanbullu Gelin'in Burcu’su Ebru Şahin ile objektife yakalandı.

Söz'ün yıldızı İstanbullu Gelin'in oyunsusuyla yakalandı

Geçtiğimiz aylarda adı stil danışmanı İlknur Şeref’le anılan Tolga Sarıtaş, önceki akşam oyuncu Ebru Şahin ile Emirgan’daydı. Söz'ün Yavuz Üsteğmen’i ile İstanbullu Gelin dizisinin Burcu’su, bir kulüpte geç saatlere kadar eğlendi. Sarıtaş ve Şahin, mekandan sabaha karşı çıkıp aynı taksiyle oradan ayrıldı. Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun bir süredir flört ettiği konuşuluyor.

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Söz'ün yıldızı İstanbullu Gelin'in oyunsusuyla yakalandı

Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun sarmaş dolaş halleri dikkatlerden kaçmadı. Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Ebru Şahin, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizi “İstanbullu Gelin”de Burcu karakterini canlandırıyor.

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Söz'ün yıldızı İstanbullu Gelin'in oyunsusuyla yakalandı

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Söz'ün yıldızı İstanbullu Gelin'in oyunsusuyla yakalandı

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